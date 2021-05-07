Лукашенко поздравил народного артиста России Владимира Бортко с 75-летием

Выражение, которое воспринимается порой с оттенком счастливой зависти - пошел по стопам родителей, театральные критики справедливо относят и к судьбе народного артиста России Владимира Бортко, который принимает 7 мая поздравления в связи со своим 75-летием.

В приветственном адресе, которое направил в этот день юбиляру и президент Беларуси, подчеркивается, что прославленного мастера "знают и ценят как увлеченного любимым делом режиссера, талантливого сценариста, продюсера и патриотично настроенного политического деятеля".

Созданные Бортко уникальные произведения, по словам Александра Лукашенко, которые цитирует его пресс-служба, "запали в сердце зрителю неповторимой индивидуальностью, искренностью, выразительностью и тонким юмором". Белорусский руководитель пожелал артисту доброго здоровья, неиссякаемой энергии, творческого вдохновения, счастья и благополучия.

"Пусть ваша многогранная деятельность и в дальнейшем приносит людям радость, способствует воспитанию подрастающих поколений, упрочению сотрудничества в сфере культуры между нашими странами", - пожелал президент юбиляру.

Еще более сорока лет назад, напоминают театральные критики, Владимир Владимирович, став режиссером на киностудии "Ленфильм", поставил картину "Комиссия по расследованию", памятную актерскими работами Олега Ефремова, Ирины Мирошниченко и Евгения Лебедева. Широкая известность пришла к одаренному профессионалу после комедийной ленты "Блондинка за углом", на главные роли в которой он пригласил Андрея Миронова и Татьяну Догилеву.

Международное признание принесла Бортко экранизация повести Михаила Булгакова "Собачье сердце". Она была удостоена Гран-при кинофестиваля в Перудже, а на изломе веков его фильм "Единожды солгав" получил главный приз международного кинофестиваля в Барселоне.

Каждая новая работа Владимира Владимировича, констатируют искусствоведы, становилась заметным событием в культурной жизни страны. В 2006 году за постановку сериала "Мастер и Маргарита" он был удостоен премии ТЭФИ в номинации "За лучшую режиссуру", а спустя год фильм был отмечен и специальным призом жюри на международном кинофестивале в Биаррице.

Кстати, отдавая день театральному творчеству своих родителей, Владимир Бортко поставил на сцене Эрмитажного театра в Санкт-Петербурге спектакль "Царь Эдип", а десять лет назад на фестивале "Балтийский дом" в его постановке была радушно встречена премьера спектакля "Молот ведьм".