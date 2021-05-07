В мире
07.05.2021 12:18
Текст: Юрий Когалов

Минск готов ответить Западу на любые новые санкции

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Наталия Федосенко/ТАСС

Белорусская сторона подготовила ответ на возможные санкции со стороны Запада. Об этом рассказал глава МИД республики Владимир Макей.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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По его словам, "без ответа никакие шаги оппонентов не останутся". "Эти меры сейчас, действительно, отработаны, подождем дальнейшей ситуации, к каким решения придут партнеры на Западе", - отметил Макей, добавив, что ответ Минска будет адекватным той ситуации, которая сложится.

Беларусь готова дать как симметричный, так и асимметричный ответ, в том числе предпринять ряд мер в отношении европейского бизнеса, работающего республике.

"Мы четко просчитываем все варианты и не допустим того, чтобы наши меры повлияли на экономическое развитие страны, благосостояние простых граждан", - заявил министр.

Он также отметил, что Минск не отказывается от планов направить своего посла в США. "Сейчас мы завершаем процедуру поиска соответствующей кандидатуры на эту должность. Это достаточно сложно. Сложно найти человека, который знал бы эту страну и смог бы эффективно работать там", - рассказал глава МИД Беларуси.

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