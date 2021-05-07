Минск готов ответить Западу на любые новые санкции

Белорусская сторона подготовила ответ на возможные санкции со стороны Запада. Об этом рассказал глава МИД республики Владимир Макей.

По его словам, "без ответа никакие шаги оппонентов не останутся". "Эти меры сейчас, действительно, отработаны, подождем дальнейшей ситуации, к каким решения придут партнеры на Западе", - отметил Макей, добавив, что ответ Минска будет адекватным той ситуации, которая сложится.

Беларусь готова дать как симметричный, так и асимметричный ответ, в том числе предпринять ряд мер в отношении европейского бизнеса, работающего республике.

"Мы четко просчитываем все варианты и не допустим того, чтобы наши меры повлияли на экономическое развитие страны, благосостояние простых граждан", - заявил министр.

Он также отметил, что Минск не отказывается от планов направить своего посла в США. "Сейчас мы завершаем процедуру поиска соответствующей кандидатуры на эту должность. Это достаточно сложно. Сложно найти человека, который знал бы эту страну и смог бы эффективно работать там", - рассказал глава МИД Беларуси.