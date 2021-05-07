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07.05.2021 12:17
Рубрика: ПДД

Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости?

Текст: Владимир Баршев
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Сегодня за превышение скорости до 20 км/ч автовладельцев не штрафуют. Если при ограничении скорости 60 км/ч автомобиль едет 80, то его хозяина за это не накажут. Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения поручила МВД и Минтрансу подготовить до 1 апреля согласованную позицию по снижению этого нештрафуемого порога.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Инициатором выступил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов. Он предложил снизить нештрафуемый порог до 10 км/ч в населенных пунктах. Если его инициатива будет поддержана, то за движение со скоростью 71 км/ч там, где установлено ограничение "60", автовладельцев будут штрафовать. Чем вызвано такое предложение, а также о позициях министерств и автоэкспертов читайте в материале "РГ".

Требуется ли снижение нештрафуемого порога? К чему оно может привести? Скажется ли на дорожной безопасности? Пройдите опрос "Российской газеты".