Названы самые популярные регионы России для отдыха в палатках

Крым, Карелию и Алтай россияне назвали регионами, самыми популярными для отдыха в палатках предстоящим летом. Результаты опроса опубликовал cервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Составители рейтинга попросили назвать регион России, который больше всего подходит для поездки на машинах с палатками и отдыха в автокемпинге. В результате 34 процента туристов проголосовали за Крым, 20 процентов - за Республику Карелия. На третьем месте - Алтайский край и Республика Алтай, за которые высказались 13 процентов. Дальше в рейтинге следуют Краснодарский край (10 процентов), озеро Байкал (семь), Башкортостан (пять), Тверская область и Кавказские Минеральные Воды (по четыре процента), Хакасия (два) и Карачаево-Черкесия (по одному проценту).

В Крыму самым популярным для отдыха в палатках считается менее обжитое и минимально застроенное западное и восточное побережье полуострова. Весной 2019 года в поселке Оленевка Черноморского района открылся первый на полуострове современный автокемпинг с полным комплексом услуг и развлечений для туристов. В его создание на первом этапе было инвестировано 300 миллионов рублей. А на мысе Тарханкут того же Черноморского района Минкурортов РК анонсировало строительство так называемого глэмпинга. Всего же в течение нескольких лет в Крыму появится еще несколько кемпингов суммарной емкостью четыре-пять тысяч номеров.

Два оборудованных места для отдыха появятся вскоре и на территории Ялтинского горно-лесного заповедника, на плато Ай-Петри. Чтобы минимизировать негативное воздействие на природу, для палаток там смонтируют деревянные помосты. Разводить костры можно будет только на специально оборудованных площадках, а территория кемпингов будет охраняться.

По данным Минкурортов РК, с начала 2021 года доля туристов, проехавших на полуостров на автомобилях и автобусах по Крымскому мосту, достигает 65 процентов, а значит автотуризм и размещение в кемпингах будет становиться все более популярным, в том числе благодаря доступным ценам. Сейчас в России разрабатываются стандарты для классификации палаточных лагерей, с помощью которых предполагается четко прописать нормы безопасности и требования к оказываемым ими услугам.