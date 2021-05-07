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07.05.2021 16:33
Рубрика: Общество

РФПИ потребовал извинений у словацкого регулятора из-за "Спутника V"

Текст: Ирина Невинная
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) потребовал у словацкого регулятора по обороту лекарств принести извинения за распространение недостоверных сведений о "Спутнике V", при этом качество препарата было подтверждено европейской лабораторией. Об этом сообщили сегодня в РФПИ.
Фото: Олеся Курпяева/ РГ Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Олеся Курпяева/ РГ

"Мы просим словацкий регулятор SUKL принести публичные извинения за распространение некорректной информации о "Спутнике V", - говорится в обращении, размещенном в официальном канале российской вакцины в Тwitter.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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Ранее словацкий регулятор утверждал, что полученная партия вакцины якобы не соответствует препарату, данные о котором были опубликованы в журнале Lancet. При этом лаборатория, которая провела испытания вакцины в Словакии, не была сертифицирована ЕС для проведения подобных исследований, отмечают в РФПИ.

"Поскольку лаборатория, которую SUKL использовала для проведения испытаний, не была сертифицирована ЕС..., партия была отправлена в сертифицированную лабораторию в Венгрии", - пояснили в РФПИ. - "Теперь тестирование, проведенное Национальным центром общественного здравоохранения Венгрии в сертифицированной ЕС лаборатории, подтверждает, что партия Sputnik V, отправленная в Словакию, отвечает всем требованиям безопасности и другим требованиям, опровергая ранее неверные слова Словакии об обратном".

В сообщении РФПИ также говорится, что "некоторые СМИ использовали неверные и вводящие в заблуждение комментарии несертифицированной словацкой лаборатории в своей кампании по дезинформации против Sputnik V. Мы просим все эти СМИ проинформировать общественность о том, что сертифицированная ЕС лаборатория подтвердила все спецификации Sputnik V".

Ранее РФПИ обратился к правительству Словакии с просьбой вернуть партию вакцины. поставленную в эту страну, чтобы ее можно было использовать по назначению в других странах.

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