РФПИ потребовал извинений у словацкого регулятора из-за "Спутника V"

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) потребовал у словацкого регулятора по обороту лекарств принести извинения за распространение недостоверных сведений о "Спутнике V", при этом качество препарата было подтверждено европейской лабораторией. Об этом сообщили сегодня в РФПИ.

"Мы просим словацкий регулятор SUKL принести публичные извинения за распространение некорректной информации о "Спутнике V", - говорится в обращении, размещенном в официальном канале российской вакцины в Тwitter.

Ранее словацкий регулятор утверждал, что полученная партия вакцины якобы не соответствует препарату, данные о котором были опубликованы в журнале Lancet. При этом лаборатория, которая провела испытания вакцины в Словакии, не была сертифицирована ЕС для проведения подобных исследований, отмечают в РФПИ.

"Поскольку лаборатория, которую SUKL использовала для проведения испытаний, не была сертифицирована ЕС..., партия была отправлена в сертифицированную лабораторию в Венгрии", - пояснили в РФПИ. - "Теперь тестирование, проведенное Национальным центром общественного здравоохранения Венгрии в сертифицированной ЕС лаборатории, подтверждает, что партия Sputnik V, отправленная в Словакию, отвечает всем требованиям безопасности и другим требованиям, опровергая ранее неверные слова Словакии об обратном".

В сообщении РФПИ также говорится, что "некоторые СМИ использовали неверные и вводящие в заблуждение комментарии несертифицированной словацкой лаборатории в своей кампании по дезинформации против Sputnik V. Мы просим все эти СМИ проинформировать общественность о том, что сертифицированная ЕС лаборатория подтвердила все спецификации Sputnik V".

Ранее РФПИ обратился к правительству Словакии с просьбой вернуть партию вакцины. поставленную в эту страну, чтобы ее можно было использовать по назначению в других странах.