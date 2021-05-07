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07.05.2021 12:02
Рубрика: Легковые авто

Удалой Kazak. Чилийский журнал протестировал УАЗ "Патриот"

Текст: Михаил Азнавуров
Чилийская редакция журнала AutoCosmos провела тест-драйв российского внедорожника УАЗ "Патриот", который, к слову, к ним в страну поставляют под другим названием - Kazak. Подробный видеообзор автомобиля в модификации с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Punch Powerglide 6L50 выложен на странице издания в Youtube.
Фото: Скриншот с видео Фото: Скриншот с видео
Фото: Скриншот с видео

Редактор AutoCosmoc Марсело Паломино похвалил Патриот за очень просторный салон - пассажирам свободно по ширине и высоте (расстояние от подушки сиденья до потолка около метра). Не упираясь коленями в спинку переднего кресла на заднем ряду может разместиться человек ростом до 185 см, а при посадке удобно пользоваться закрепленными на стойках кузова поручнями.

Фото: www.autoweek.nl
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Журналист назвал спартанским убранство салона, но при этом заметил, что все собрано надежно и нигде нет скрипов, жесткий пластик отделки легко отмывается от грязи и пыли. Передние сиденья Паломино и вовсе назвал роскошными, ему очень понравилась их выверенная анатомическая конструкция и отделка натуральной кожей.

Среди удачных особенностей "Патриота" - широко распахивающиеся двери, задние открываются на угол до 85 градусов, а багажная - почти на 90. Объем грузового отсека от 650 до 3000 литров (при сложенных задних сиденьях) эксперт охарактеризовал как "мечту людей, которым нужно перевезти вещи".

Из-за устаревшей конструкции с несущей лонжеронной рамой и неразрезным задним мостом на рессорах "Патриот" на ходу требует внимания и частого подруливания, поскольку не слишком хорошо держит прямую на асфальте. В этом смысле, говорит Паломино, российский внедорожник очень напоминает Jeep Wrangler предыдущего поколения (имеется ввиду JK, выпускавшееся в 2007-2018 гг.). Управлять машиной на скоростях выше 110 км/ч неудобно, водителю приходиться привыкать к ее повадкам.

Подвески обеспечивают "Патриоту" очень плавный ход, но задняя ось на листовых рессорах временами дает чрезмерную раскачку, говорит эксперт.

2,7-литровый бензиновый мотор ZMZ Pro мощностью 150 л.с. и крутящим моментом 235 Нм удивил чилийца - тяга и динамика у машины высокие. Двигатель обладает линейным характером, без провалов, то есть отдача возрастает по мере того, как давишь на педаль. При этом "автомат" Паломино охарактеризовал как слегка заторможенный, он реагирует на педаль газа с заметным отставанием. В салоне "Патриота" весьма шумно, "поставщиком" лишних звуков является двигатель, что свидетельствует о недостаточно эффективной изоляции салона.

Фото: www.behance.net/smartyom
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Подытоживая, эксперт заявил, что Kazak имеет много конкурентных преимуществ и хорошо подходит для повседневной эксплуатации. При этом стоит значительно дешевле своих ближайших конкурентов - от 17 490 000 чилийских песо (1,8 млн рублей). Конструкция у российского автомобиля хотя и устаревшая, но простая и надежная, к тому же заточенная под тяжелое бездорожье.

Напомним, что УАЗ "Патриот" с автоматической коробкой передач продают на чилийском рынке с марта 2021 года.

#УАЗ