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07.05.2021 10:05
Рубрика: Легковые авто

В Renault рассказали о гибридной системе нового поколения

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Renault. Фото: Пресс-служба Renault.
Фото: Пресс-служба Renault.

В рамках "Renault Talk" компания рассказала о гибридной системе E-Tech второго поколения, основой которой станет новый бензиновый двигатель объёмом 1.2 литра.

Фото: www.motor1.com
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В настоящее время E-Tech есть у четырёх моделей: Clio, Megane, Captur и Arkana. В будущем линейка авто будет расширена, так как к 2030 году, по расчётам компании, в Европе примерно 40% спроса будет приходится на гибриды. К этому французы подготовились, вкратце рассказав о перспективном втором поколении E-Tech.

Базовой версией станет связка бензинового трёхцилиндрового двигателя 1.2 литра, который вкупе с электромотором будет выдавать 200 л.с. - машины с такой системой, в том числе сегмента C-SUV, появятся в 2022 году. В 2024-ом к выходу запланирован 240-сильный вариант, который предназначен для полноприводных подзаряжаемых гибридов.

Напомним, на мероприятии Renault показала первые тизеры нового Megane, который выйдет в 2022 году.

#Renault