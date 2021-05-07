В Renault рассказали о гибридной системе нового поколения

В рамках "Renault Talk" компания рассказала о гибридной системе E-Tech второго поколения, основой которой станет новый бензиновый двигатель объёмом 1.2 литра.

В настоящее время E-Tech есть у четырёх моделей: Clio, Megane, Captur и Arkana. В будущем линейка авто будет расширена, так как к 2030 году, по расчётам компании, в Европе примерно 40% спроса будет приходится на гибриды. К этому французы подготовились, вкратце рассказав о перспективном втором поколении E-Tech.

Базовой версией станет связка бензинового трёхцилиндрового двигателя 1.2 литра, который вкупе с электромотором будет выдавать 200 л.с. - машины с такой системой, в том числе сегмента C-SUV, появятся в 2022 году. В 2024-ом к выходу запланирован 240-сильный вариант, который предназначен для полноприводных подзаряжаемых гибридов.

Напомним, на мероприятии Renault показала первые тизеры нового Megane, который выйдет в 2022 году.