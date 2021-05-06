Renault между делом показала первые тизеры нового Megane

Компания Renault провела онлайн-мероприятие "Renault Talk", в рамках которого в режиме непринуждённой беседы рассказала, чем бренд будет жить и дышать в будущем. В общем, повторили всё то же, что и на январской "Ренолюции", за некоторыми исключениями.

Уже известно, что к 2024 году вся линейка моделей Renault, а также корпоративная атрибутика будет носить новую версию логотипа. Жиль Видаль, директор по дизайну бренда, добавил, что новый ромб начнёт появляться на автомобилях со следующего года и одной из первых моделей, которая примерит его, станет электрический кросс-хэтчбек Renault Megane.

То, как логотип впишется в ансамбль пятой двери, даже показали на фото, которое можно по факту считать первым тизером серийной версии Megane.

Концептуальный Renault Megane eVision был представлен в октябре 2020 года. Хэтчбек длиной 4210 мм оснащался 217-сильным электромотором на передней оси. Салон тогда не показали, но его "нарисовали" со слов инсайдеров.

И, как оказалось, сделали это довольно правдоподобно. Потому что вместе с изображением "кормы" нового Megane Жиль Видаль выдал пару фото салона, невзначай сообщив, что будущие Renault получат современные бортовые системы и лучшие в своем классе экраны, а также увеличенное пространство и число мест для размещения вещей. Можно предположить, что изображения части мультимедиа и приборной панели, а также центрального тоннеля, тоже имеют отношение к новому Megane.

Фото: Пресс-служба Renault.