В театре опровергли информацию о госпитализации Римаса Туминаса

Директор московского Вахтанговского театра Кирилл Крок не подтвердил ранее появившуюся информацию, что художественный руководитель данного учреждения культуры Римас Туминас попал в тяжелом состоянии в реанимацию.

По словам Крока, несколько дней назад Римас Владимирович действительно посещал больницу, так как "почувствовал недомогание". Но уже через три часа после обследования "был отпущен домой".

"А сейчас он уже два дня как работает в театре, так что все в порядке", - заверил Крок РИА Новости.

Римас Туминас родился в 1952 году в Кельме, Литовская ССР. Выпускник режиссерского факультета ГИТИСа. Худруком Московского театра имени Евгения Вахтангова стал в 2007 году.