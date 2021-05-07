Влад Топалов госпитализирован в Москве вслед за женой

35-летний российский певец, актер и танцор Влад Топалов попал в больницу. Об этом экс-участник проекта Smash!! сам рассказал через Instagram. Разместив в сторис соцсети череду соответствующих материалов.

В них артист благодарит всех за поддержку, говорит, что пока восстанавливается и обещает все подробности обязательно изложить позже.

Ранее была госпитализирована супруга Влада, телеведущая Регина Тодоренко. Также в больницу попала Ольга Бузова, при этом она была еще и прооперирована под общим наркозом.

Во всех случаях причины, по которым отечественные селебрити оказались в больничных палатах, не уточнены.

Тодоренко - вторая супруга Влада, пара поженилась в 2018-м, а в декабре того же года у них родился сын Михаил.