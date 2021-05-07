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Влад Топалов госпитализирован в Москве вслед за женой

Новости
    07.05.2021, 18:46
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

35-летний российский певец, актер и танцор Влад Топалов попал в больницу. Об этом экс-участник проекта Smash!! сам рассказал через Instagram. Разместив в сторис соцсети череду соответствующих материалов.

В них артист благодарит всех за поддержку, говорит, что пока восстанавливается и обещает все подробности обязательно изложить позже.

Ранее была госпитализирована супруга Влада, телеведущая Регина Тодоренко. Также в больницу попала Ольга Бузова, при этом она была еще и прооперирована под общим наркозом.

Во всех случаях причины, по которым отечественные селебрити оказались в больничных палатах, не уточнены.

Тодоренко - вторая супруга Влада, пара поженилась в 2018-м, а в декабре того же года у них родился сын Михаил.

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