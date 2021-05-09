Американские десантники попали в больницу после высадки на учениях в Эстонии

Американские десантники получили травмы и были госпитализированы после высадки в Эстонии в рамках учений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную газету Postimees.

По словам пресс-атташе посольства США Марка Нейлора, 10 человек получили повреждения в ночь на 8 мая на аэродроме Нурмси. Они были доставлены в больницы. В настоящее время большинство из них уже вернулись к своей работе.

"РГ" уже сообщала накануне о том, что США высадили десант в Эстонии в рамках крупнейших учений. Более 700 военнослужащих 82-й дивизии ВДВ США десантировались на аэродром местечка Нурмси Ярваского уезда. Эту высадку российский сенатор Владимир Джабаров назвал провокацией.