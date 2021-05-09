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Рубрика: Экономика

Экономист Смирнов предупредил о подорожании ряда продуктов в мае

В мае в России подорожали куриные яйца, гречка, сахар, овощи и подсолнечное масло. Но индекс потребительской активности при этом не упал.

По словам финансового аналитика и доктора экономических наук Владимира Смирнова, пятикратное увеличение цен на какую-либо продукцию - это чистой воды спекуляция. А вот плавное увеличение цен - следствие связанной с коронавирусом пандемии.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
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Эксперты заявили, что в ближайший месяц на 15-20 процентов могут вырасти цены на чай, кофе, консервы, некоторые сорта рыбы и молоко. В первую очередь подорожает то, что завозят в Россию из-за границы. Рубль заметно просел, что не могло не сказаться на стоимости импортируемого товара. В то же время самим производителям невыгодно резко поднимать цены, так как быстро потеряют покупателя, подчеркнул Смирнов в интервью "Вечерней Москве".

Ранее сообщалось, что мировые цены на продовольствие достигли максимума с 2014 года. Больше всего подорожал сахар - сразу на 60 процентов за 12 месяцев. Стоимость растительных масел за месяц повысилась на 1,8 процента. Правда, цены на подсолнечное масло снизились. Мясо за год подорожало на 5 процентов. Причина - активный спрос со стороны Восточной Азии и сокращение предложения.

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