Мировые цены на продовольствие достигли максимума с мая 2014 года

Цены на продовольствие растут одиннадцатый месяц подряд и достигли максимального значения с мая 2014 года, следует из данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

В апреле основное продовольствие выросло в цене еще на 1,7%. В сравнении с апрелем прошлого года рост составил 30,8%.

Больше всего подорожал сахар - на 3,9% с марта и почти на 60% по отношению к соответствующему периоду 2020 года. Специалисты ФАО объясняют такой рост высоким спросом на фоне возможного сокращения предложения в новом сезоне. В Бразилии, которая является основным экспортером сахара, медленно продвигается уборка урожая. Кроме того, есть потери от заморозков во Франции. Также на цены повлияло укрепление бразильского реала по отношению к доллару. При этом рост цен мог быть выше, если бы не прогнозируемые большие объемы поставок из Индии и незначительное снижение цен на сырую нефть.

Стоимость растительных масел повысилась в апреле на 1,8%. При этом росли цены на соевое, рапсовое и пальмовое масла. Но этот рост был компенсирован снижением цен на подсолнечное масло. Цены на пальмовое масло двигали опасения медленного роста производства в основных странах-поставщиках. На соевое и рапсовое масла сложился высокий спрос (в том числе со стороны производителей биодизельного топлива) на фоне сокращения предложения. Зато спрос на подсолнечное масло снизился, за счет чего оно и подешевело.

Цены на мясо за месяц выросли на 1,7%. Мясо растет в цене седьмой месяц подряд. Сейчас оно на мировом рынке стоит на 5,1% дороже, чем в марте прошлого года. Активный спрос со стороны Восточной Азии и сокращение предложения толкал вверх цены на говядину и баранину. Тот же высокий спрос стал причиной роста цен на свинину. При этом были увеличены поставки свинины из стран Евросоюза, а Германии до сих пор не открыли доступ на китайский рынок из-за вспышек африканской чумы свиней. Стабильными оказались лишь цены на мясо птицы.

Цены на зерновые начали восстанавливаться. После небольшого снижения в марте в апреле они выросли всего на 1,2%. Но в сравнении с апрелем прошлого года рост составляет 26%. Больше других выросли цены на кукурузу (5,7%) - в США планы на посевную оказались ниже ожиданий, да и состояние посевов в США, а также Аргентине и Бразилии вызывает опасения. Сокращение предложения кукурузы при сохраняющемся высоком спросе привели к тому, что в сравнении с апрелем прошлого года рост цен на кукурузу составил 66,7%. Цены максимальны с середины 2013 года. Зато снизились цены на ячмень (1,2%) и сорго (1%). Однако в сравнении с апрелем цены на них выросли на 26,8% и 86,5% соответственно.

Мировые цены на пшеницу в апреле продемонстрировали стабильность. Но по отношению к апрелю прошлого года рост составил 17%. С одной стороны, на пшеницу оказывали давление цены на кукурузу и состояние посевов в США и ряде стран Европы. Но с другой - стабильность цен на пшеницу обеспечили хорошие перспективы урожая в мире в целом, считают эксперты ФАО. Мировые цены на рис в апреле снижались из-за колебания валютных курсов и замедления торговли. Здесь заключению новых сделок препятствовали сохраняющиеся логистические проблемы и транспортные тарифы.

Молочная продукция в апреле подорожала на 1,2%. Рост продолжается одиннадцатый месяц подряд. В сравнении с апрелем прошлого года цены выросли на 24,1%. Стоимость сливочного масла выросла на фоне высокого спроса со стороны Азии - он перевесил снижающийся спрос в Европе. Тот же высокий спрос со стороны азиатских стран диктовал цены на обезжиренное сухое молоко и сыр. Помимо этого, со стороны Европы и Океании снизилось предложение сыра. Цельное сухое молоко подешевело, наоборот, из-за сокращения спроса по отношению к предложению на фоне значительных объемов торговли.