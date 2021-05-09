Песков объяснил слова Путина о "недобитых карателях"

Проявления неонацизма в странах Европы, на Украине и в Прибалтике для России неприемлемы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя в эфире радиостанции "Говорит Москва" слова Владимира Путина на Параде Победы о "сборище недобитых карателей".

"Ни для кого не секрет, что в европейских странах все больше поднимают голову неонацисты, и европейцы с ними борются. Конечно, это неприемлемо для нашей страны. На Украине, в некоторых странах Прибалтики, действительно, мы видим тех же неонацистов", - отметил Песков.

Пресс-секретарь президента напомнил о добровольческой дивизии СС "Галичина", последователи которой маршировали совсем недавно в Киеве. "Поэтому эти проявления вполне очевидны", - заключил он.