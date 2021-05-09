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09.05.2021 14:33
Рубрика: Культура

В Ярославле прошла мировая премьера оперы-оратории об Александре Невском

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
В Ярославле в рамках тринадцатого Международного музыкального фестиваля Юрия Башмета с большим успехом прошла мировая премьера оперы-оратории Александра Чайковского "Хроники Александра Невского".

По признанию композитора, он, как и подавляющее большинство соотечественников, знал о князе Александре Невском в основном по фильму Сергея Эйзенштейна и музыке к нему Сергея Прокофьева. Из-за чего поначалу даже отказывался от предложения заняться этой темой к 800-летию со дня рождения прославленного древнерусского князя-воина, которое отмечается в этом году.

Фото: Большой театр
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- Музыка Сергея Прокофьева - это абсолютный шедевр, - поясняет Александр Чайковский. - Не хотелось даже пытаться как-то столкнуться с Прокофьевым, потому что это борьба с титаном. Но потом, когда уже создавался сценарий, выяснилась масса малоизвестных вещей. Ведь фильм Эйзенштейна, по сути, рассказывает только об одном событии - битве на Чудском озере. А вся насыщенная жизнь князя оставалась совершенно никому не известной, и вот здесь я нашел для себя какие-то лакуны и возможности для написания музыки. Я надеюсь, что эта вещь поможет многим заинтересоваться и Александром Невским, и вообще тем очень сложным временем.

Создатели оперы-оратории подчеркивают, что именно Невскому впервые в российской истории пришлось выбирать между Западом и Востоком - в годы, когда на ослабленные соперничеством русские княжества нападали и крестоносцы, и монголы. И он проявил себя при этом как талантливый полководец и тонкий дипломат.

- Выбор князя - союз с Ордой и вражда с христианским странами Европы - критиковали современники и историки, но сегодня он представляется единственно верным в тот непростой момент истории, - считают авторы "Хроник Александра Невского". Более того, между событиями XIII века и днем сегодняшним, по мнению Александра Чайковского, существует "масса параллелей".

Оперу-ораторию исполнили симфонический оркестр "Новая Россия", филармоническая хоровая капелла "Ярославия", камерный хор Московской консерватории, хор центрального пограничного ансамбля ФСБ России, три оперных певца (Мария Лобанова, Игорь Головатенко и Евгений Ставинский) и два актера - Владимир Кошевой и Игорь Золотовицкий. Впрочем, театрального действа как такового публика в этом случае не видит. Актеры-чтецы под музыку или поочередно с ней просто рассказывают о жизни князя, прозванного Невским, от его рождения до переноса его мощей в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге. Историю князя-человека - сына, мужа, отца, полководца.

Фото: предоставлено пресс-службой Свердловского театра/ Игорь Желнов
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- Александр здесь предстает и как исторический, и как мифологический герой, как полубиблейский персонаж, но, с другой стороны, он показан и просто как человек, о частной жизни которого мы очень мало знаем, - рассказала ведущая преконцертов Ляля Кандаурова.

Музыка же, по ее словам, "существует в одном поле с музыкой Сергея Прокофьева и принадлежит традиции эпической русской классической музыки - той же самой, к которой принадлежит Прокофьев".

- При этом Александр Чайковский совершенно с ним не полемизирует, ничего от него не заимствует, - подчеркнула ведущая преконцертов. - Музыкальный язык нисколько не стилизован, не преследует цель воссоздания или какого-то симулирования ни исторической старины, ни языка Сергея Прокофьева.

Ярославские любители музыки приняли оперу-ораторию с восторгом и долго своими аплодисментами не желали отпускать со сцены концертно-зрелищного центра "Миллениум" всех причастных к ее созданию.

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