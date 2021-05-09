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09.05.2021 10:00
Рубрика: Общество

Видеотрансляция Парада Победы в Москве

В Москве проходит Парад Победы в честь 76-й годовщины окончания Великой Отечественной войны. В нем принимают участие свыше 190 единиц вооружения и военной техники, 76 летательных аппаратов, задействовано больше 12,5 тысячи человек.

В честь 76-й годовщины Победы праздничный салют в Москве запустят с 16 точек.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что помимо Москвы, военные парады в День Победы пройдут еще в 27 городах России. В них примут участие более 47 тысяч человек. На улицы и площади генералы выведут около 1600 единиц военной техники. В праздничное небо поднимутся более 200 воздушных судов. А еще в 377 населенных пунктах 9 Мая состоятся праздничные торжества с участием солдат офицеров.

Тем временем НТВ впервые показывает трансляцию Парада Победы в формате 360 градусов.

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