Видеотрансляция Парада Победы в Москве

В честь 76-й годовщины Победы праздничный салют в Москве запустят с 16 точек.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что помимо Москвы, военные парады в День Победы пройдут еще в 27 городах России. В них примут участие более 47 тысяч человек. На улицы и площади генералы выведут около 1600 единиц военной техники. В праздничное небо поднимутся более 200 воздушных судов. А еще в 377 населенных пунктах 9 Мая состоятся праздничные торжества с участием солдат офицеров.

Тем временем НТВ впервые показывает трансляцию Парада Победы в формате 360 градусов.