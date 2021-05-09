На Камчатке возобновили поиски пропавшего в субботу вертолета

С наступлением утра воскресенья камчатские спасатели вновь приступили к поискам пропавшего в субботу частного вертолета Ми-2. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Камчатскому краю.

"Поиски возобновлены. В них принимают участие два вертолета от предприятия, которое эксплуатировало пропавший Ми-2, и один от региональной поисково-спасательной базы", - говорится в сообщении.

Напомним, экипаж вертолета, вылетевшего с аэродрома Излучино в городе Елизове в район реки Островной, не вышел на связь в обозначенное время. На борту находились два человека. По предварительной информации, Ми-2 перевозил 200 килограммов груза.

Спасатели Регионального поисково-спасательного бюро и работники предприятия, чей вертолет пропал со связи, незамедлительно начали поиски. Кроме того, проверку по факту исчезновения воздушного судна начали сотрудники Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

В субботу поиски воздушного судна не дали результатов, их отложили до наступления светлого времени суток.