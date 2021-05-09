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09.05.2021 02:54
Рубрика: Происшествия

На Камчатке возобновили поиски пропавшего в субботу вертолета

Текст: Инесса Доценко

С наступлением утра воскресенья камчатские спасатели вновь приступили к поискам пропавшего в субботу частного вертолета Ми-2. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Фото: ГУ МЧС по Камчатскому краю
Поиски пропавшего на Камчатке вертолета возобновят с рассветом

"Поиски возобновлены. В них принимают участие два вертолета от предприятия, которое эксплуатировало пропавший Ми-2, и один от региональной поисково-спасательной базы", - говорится в сообщении.

Напомним, экипаж вертолета, вылетевшего с аэродрома Излучино в городе Елизове в район реки Островной, не вышел на связь в обозначенное время. На борту находились два человека. По предварительной информации, Ми-2 перевозил 200 килограммов груза.

Спасатели Регионального поисково-спасательного бюро и работники предприятия, чей вертолет пропал со связи, незамедлительно начали поиски. Кроме того, проверку по факту исчезновения воздушного судна начали сотрудники Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

В субботу поиски воздушного судна не дали результатов, их отложили до наступления светлого времени суток.

В регионах Происшествия ЧП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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