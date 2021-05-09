Военные Парады Победы в российских городах показали из космоса

Военные парады в честь 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне в городах России сфотографировали из космоса. Снимки празднования сделаны со спутников дистанционного зондирования Земли серии "Ресурс-П" и "Канопус-В".

Как сообщает пресс-служба "Роскосмоса", космические аппараты "Ресурс-П" расположены на солнечно-синхронной орбите со средней высотой 475 километров. Они предназначены для высокодетального, широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения за поверхностью Земли. Спутники "Канопус-В" действуют в интересах МЧС, Министерства природных ресурсов и экологии РФ и других ведомств.

Одним из первых "Роскосмос" выложил в социальные сети фотографию парада в Новосибирске, где в парадном строю прошли 2 112 военнослужащих 41-й общевойсковой армии, юнармейцев и кадетов. Впервые в нем приняли участие четыре женских парадных расчета, а по площади Ленина проехали более 50 единиц военной техники.

В параде на Дворцовой площади Санкт-Петербурга принимали участие около пяти тысяч солдат и офицеров и 200 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки "Мста-С", зенитные ракетные комплексы С-400.

Фото: Роскосмос

А за парадом в Ростове-на-Дону на Театральной площади наблюдали свыше двух тысяч зрителей. Несмотря на низкую облачность, над городом пролетели 47 самолетов и вертолетов 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

Кроме того, специалисты ГК "Роскосмос" смонтировали триптих монументов Победы, в которые вошли фотографии Мамаева кургана в Волгограде, Вечный огонь в Магнитогорске и памятник Воину-освободителю в Трептов-парке в Берлине.