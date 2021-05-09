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09.05.2021 19:24
Рубрика: Общество

Россияне почтили минутой молчания память павших в Великой Отечественной

Граждане России 9 мая, в день 76-й годовщины Победы, почтили минутой молчания память павших в Великой Отечественной войне.

Фото: instagram.com/ mid.rus
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Минута молчания была объявлена в 19.00. В это время федеральные каналы прервали свое вещание и транслировали кадры вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в тишине, которую нарушал только ход метронома. Так была отдана дань памяти всем тем, кто сложил свои жизни в борьбе с фашистскими захватчиками.

Ранее в воскресенье в Москве и других городах страны прошли Парады Победы, а президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля.

Видео: RT

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