Число погибших в секторе Газа увеличилось до 20 человек

Как минимум 20 человек, в том числе девять детей, погибли в результате авиаударов Израиля по сектору Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя минздрава палестинского анклава Ашрафа аль-Кидру.

"В результате израильских авиаударов по сектору Газа двадцать палестинцев погибли в анклаве, в том числе девять детей и одна женщина были убиты... Еще 65 пять человек получили ранения", - заявил аль-Кидра.

Напомним, ранее Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в ответ на ракетный обстрел, осуществленный из сектора Газа. По словам пресс-секретаря Армии обороны Израиля Йонатана Конрикуса, большая часть выпущенных по Израилю ракет приземлилась на открытой местности или была перехвачена системой ПРО "Железный купол".

Обмен ударами Израиль и сектор Газа осуществили на фоне обострения палестино-израильских отношений в связи с возможным выселением нескольких палестинских семей из их домов в Иерусалиме. Столкновения между израильской полицией и палестинцами продолжаются уже несколько дней, сотни человек пострадали.

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу выразили серьезную обеспокоенность в связи с обострением и призвали стороны к сдержанности.