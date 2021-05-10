Пушков посоветовал Байдену не мечтать о возвращении РФ к состоянию 90-х годов

Член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал, о какой России мечтает президент США Джо Байден. Об этом российский сенатор написал в своем Telegram-канале.

По его словам, хозяин Белого дома мечтает о России 90-х. "То есть о России зависимой и угодливой, похожей на Украину", - пояснил Пушков, отметив, что РФ туда не вернуть, это в прошлом. Сенатор призвал Байдена перестать мечтать, подчеркнув, что надежды американского лидера не сбудутся.

Ранее Пушков посоветовал президенту США Джо Байдену не заблуждаться относительно того, что он "одарил" Россию предложением провести встречу с Владимиром Путиным. Президент США лишь подтвердил, что Вашингтону не обойтись без диалога с Россией. Пушков также отметил, что если хозяин Белого дома рассчитывает вести диалог с позиции силы, то это еще одно заблуждение, с которым Байдену необходимо расстаться, и лучше, чтобы он это сделал до встречи с Путиным.