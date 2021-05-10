Новости

Пушков посоветовал Байдену не мечтать о возвращении РФ к состоянию 90-х годов 02:47
Известный архитектор Хельмут Ян погиб в ДТП в пригороде Чикаго 02:19
Дипломаты посольства РФ в США посадили сирень в честь Дня Победы 02:02
The National Interest рассказал об уязвимости американской армии 01:45
Эмир Кустурица поздравил жителей Сербии и России с Днем Победы 01:05
ПСЖ потерял очки в матче с "Ренном" и рискует уступить титул "Лиллю" 00:47
"Реал" с трудом ушел от поражения в матче с "Севильей" 00:39
"Ювентус" крупно проиграл "Милану" и покинул зону Лиги чемпионов 00:02
В США на вечеринке в честь дня рождения произошло массовое убийство 09.05.2021
Опровергнута информация об обнаружении главы омского минздрава 09.05.2021
Президент Армении принял участие в акции "Бессмертный полк" онлайн 09.05.2021
Кассу кинопроката России возглавила комедия Марюса Вайсберга 09.05.2021
В гостинице в США произошла стрельба: один человек погиб, семеро ранены 09.05.2021
Президент Сербии поздравил граждан с Днем Победы на русском языке 09.05.2021
Митрополит Киевский Онуфрий провел литию по погибшим во Второй мировой 09.05.2021
Макрон приветствовал ограничение ЕС на вакцину AstraZeneca 09.05.2021
Андрей Воробьев поздравил ветеранов и жителей Подмосковья с Днем Победы 09.05.2021
Путин и Лукашенко поздравили друг друга с Днем Победы 09.05.2021
Американские десантники попали в больницу после высадки на учениях в Эстонии 09.05.2021
Назван расширенный состав сборной России по хоккею на Чешские игры 09.05.2021
Космонавт Олег Новицкий принял участие в акции "Бессмертный полк" на борту МКС 09.05.2021
Умер оператор фильмов Рязанова, Гайдая и Михалкова Вадим Алисов 09.05.2021
Более 763,6 тысячи человек в Вооруженных силах РФ уже привились от COVID-19 09.05.2021
Российский гонщик Терещенко победил в Silver Cup 09.05.2021
Пятикратный чемпион РФ по мотокроссу умер после падения на тренировке 09.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда можно поехать отдыхать со скидкой
Куда можно поехать отдыхать со скидкой
Кто имеет право на двойную и повышенную пенсию
Кто имеет право на двойную и повышенную пенсию
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости?
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости?
10.05.2021 02:47
Рубрика: Власть

Пушков посоветовал Байдену не мечтать о возвращении РФ к состоянию 90-х годов

Сенатор Алексей Пушков. Фото: Александр Натрускин/РИА Новости Сенатор Алексей Пушков. Фото: Александр Натрускин/РИА Новости
Сенатор Алексей Пушков. Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал, о какой России мечтает президент США Джо Байден. Об этом российский сенатор написал в своем Telegram-канале.

Фото: Ken Cedeno-Pool/Getty Images
Блинкен заявил о стремлении США к конструктивным отношениям с Россией

По его словам, хозяин Белого дома мечтает о России 90-х. "То есть о России зависимой и угодливой, похожей на Украину", - пояснил Пушков, отметив, что РФ туда не вернуть, это в прошлом. Сенатор призвал Байдена перестать мечтать, подчеркнув, что надежды американского лидера не сбудутся.

Ранее Пушков посоветовал президенту США Джо Байдену не заблуждаться относительно того, что он "одарил" Россию предложением провести встречу с Владимиром Путиным. Президент США лишь подтвердил, что Вашингтону не обойтись без диалога с Россией. Пушков также отметил, что если хозяин Белого дома рассчитывает вести диалог с позиции силы, то это еще одно заблуждение, с которым Байдену необходимо расстаться, и лучше, чтобы он это сделал до встречи с Путиным.

Власть Власть Работа власти Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Законодательная власть Совет Федерации Россия и США

Главное сегодня

Песков объяснил слова Путина о "недобитых карателях"
Пушков посоветовал Байдену не мечтать о возвращении РФ к состоянию 90-х годов
На Кипре отменили карантин для привитых туристов
Путин назначил Рябкова представителем по вопросу денонсации ДОН
Мурашко назвал сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19
"Полезная книжка": главное из Послания президента Федеральному Собранию
Верховный суд запретил без уважительных причин снижать размер алиментов