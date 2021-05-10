Главу омского села, где сгорели 14 домов, обвинили в халатности

Следственный комитет предъявил обвинение в халатности главе Уленкульского поселения, где огонь уничтожил 25 строений, в том числе 14 жилых домов.

- Следствием установлено, что глава сельской администрации не обеспечила первичные меры пожарной безопасности, а именно: не организовала создание системы оповещения в условиях угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, а также планирование, подготовку и проведение эвакуационных мероприятий, - сообщает СУ СКР по Омской области.

Напомним, в деревне Каракуль Большереченского района 6 мая произошел крупный пожар. Огонь пришел в в населенный пункт по сухим камышам со стороны Колосовского района и моментально перекинулся на жилые дома и надворные постройки.

По данным СК, сгоревшая деревня Каракуль, входящая в состав Уленкульского поселения, не была очищена от сухой травы и опахана минерализованными полосами. В результате сельчане остались без крова, потеряли скот и имущество.