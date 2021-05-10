МЧС направит беспилотники на поиски пропавшего под Омском министра

В поисках пропавшего на охоте в Большеуковском районе Омской области министра здравоохранения региона Александра Мураховского будут задействованы беспилотники.

- От МЧС на поиски сегодня будут привлечена беспилотная авиационная система и два сотрудника, - сообщает ГУ МЧС России по Омской области.

Напомним, Александр Мураховский пропал без вести 7 мая. По предварительным данным, министр отдыхал на охотничьей базе в деревне Поспелово Большеуковского района. Он уехал на квадроцикле в лесной массив и не вернулся. Товарищи министра около суток пытались найти его самостоятельно. Однако, после того как поиски не увенчались успехом, они обратились за помощью в полицию.

Вчера в Большеуковском районе был развернут поисковый штаб. Квадроцикл пропавшего обнаружили в 6,5 километрах от охотничьей базы, но самого министра найти так и не удалось. Ночью поиски в болотистой и труднодоступной местности были приостановлены.

Сегодня ранним утром мероприятия по розыску пропавшего возобновились. В них задействованы сотрудники полиции, Росгвардии, спасатели, охотинспекторы, местные жители и волонтеры поисковых отрядов.