Новости

В Узбекистане опровергли возможность размещения американских военных баз 11:25
МЧС направит беспилотники на поиски пропавшего под Омском министра 11:25
В Москве еще 1976 пациентов вылечились от коронавируса 11:13
Специалисты спрогнозировали новый мировой экономический кризис в 2025 году 11:08
Глава МИД Германии заявил о готовности Брюсселя вести диалог с Москвой 11:08
Кадыров возмутился действиями Израиля в Восточном Иерусалиме 11:00
Глава МИД Словакии призвал ЕС остановить "негативную спираль" в отношениях с РФ 10:52
Истребитель Су-57 за рубежом назвали "убийственно красивым" 10:37
В Москве начали отключать отопление в домах 10:23
Новейшую артиллерию России показали на видео 09:57
Рубль укрепился к доллару и евро 09:27
В США объявили режим ЧС после кибератаки на топливную компанию 09:11
WSJ: Мелинда Гейтс добивалась развода с Биллом с 2019 года 08:43
В замке Дракулы в Румынии открыли центр вакцинации от коронавируса 07:57
США выразили серьезную обеспокоенность ситуацией в Восточном Иерусалиме 07:32
В Афганистане при взрыве автобуса погибли 16 человек 07:17
Возобновлены поиски пропавшего в лесу главы омского минздрава 06:53
Французские военные подготовили второе коллективное обращение к властям 06:35
Израильские танки нанесли удар по объектам ХАМАС в Газе 05:48
Bloomberg предупредил о росте цен на топливо в США после кибератаки 05:36
WSJ: США могут разместить выведенные из Афганистана войска в соседних странах 05:15
Адвокат рассказала об основаниях для повышения зарплаты на треть 04:40
В МВД назвали самые частые способы обмана граждан 04:39
Пушков посоветовал Байдену не мечтать о возвращении РФ к состоянию 90-х годов 02:47
Известный архитектор Хельмут Ян погиб в ДТП в пригороде Чикаго 02:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда можно поехать отдыхать со скидкой
Куда можно поехать отдыхать со скидкой
Кто имеет право на двойную и повышенную пенсию
Кто имеет право на двойную и повышенную пенсию
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости?
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости?
10.05.2021 11:25
Рубрика: Происшествия

МЧС направит беспилотники на поиски пропавшего под Омском министра

Текст: Наталья Граф (Омск)
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

В поисках пропавшего на охоте в Большеуковском районе Омской области министра здравоохранения региона Александра Мураховского будут задействованы беспилотники.

Опровергнута информация об обнаружении главы омского минздрава

- От МЧС на поиски сегодня будут привлечена беспилотная авиационная система и два сотрудника, - сообщает ГУ МЧС России по Омской области.

Напомним, Александр Мураховский пропал без вести 7 мая. По предварительным данным, министр отдыхал на охотничьей базе в деревне Поспелово Большеуковского района. Он уехал на квадроцикле в лесной массив и не вернулся. Товарищи министра около суток пытались найти его самостоятельно. Однако, после того как поиски не увенчались успехом, они обратились за помощью в полицию.

Вчера в Большеуковском районе был развернут поисковый штаб. Квадроцикл пропавшего обнаружили в 6,5 километрах от охотничьей базы, но самого министра найти так и не удалось. Ночью поиски в болотистой и труднодоступной местности были приостановлены.

Сегодня ранним утром мероприятия по розыску пропавшего возобновились. В них задействованы сотрудники полиции, Росгвардии, спасатели, охотинспекторы, местные жители и волонтеры поисковых отрядов.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 8 475 случаев COVID-19 в 82 регионах
МЧС направит беспилотники на поиски пропавшего под Омском министра
Пушков посоветовал Байдену не мечтать о возвращении РФ к состоянию 90-х годов
Определены условия и шансы падения доллара до 50 рублей
Французские военные подготовили второе коллективное обращение к властям
Впервые пойманы телефонные мошенники, изображавшие сотрудников банков
Приставам запретили арест домашних животных