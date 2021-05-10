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10.05.2021 17:00
Рубрика: Легковые авто

Toyota запатентовала новый бензиновый V8, но устанавливать его не будет

Текст: Константин Руссов
Фото: www.autohome.com.cn Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn

Наверняка известно, что Toyota Land Cruiser 300 не получит двигатель V8, как предшественник. Как оказалось, не потому, что такого нет в арсенале компании. Он как раз-таки есть, но Toyota приберегла его для моделей своей премиум-марки.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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В Сеть просочилась информация о патенте Toyota на бензиновый V8 с двойным турбонаддувом.

Особенностью двигателя является расположение турбонагнетателей - их разместили ближе коллектору.

Предполагается, что такое решение уменьшит турболаг за счёт увеличения скорости реакции дроссельной заслонки. В патенте указывается, что возможна конфигурация с одним нагнетателем.

Максимальная мощность мотора - не менее 608 л.с.

V8 предназначен для новых Lexus LS F, LC F и IS F, однако есть небольшая вероятность, что двигатель всё-таки достанется модели Toyota - новому пикапу Tundra, в таком случае он сможет стать конкурентом высокопроизводительных Ford F-150 Raptor и Ram 1500 TRX.

#Toyota