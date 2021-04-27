Новый Toyota Land Cruiser 300: разница в фарах и настоящее имя

Пользователь Shomegranbill продолжает публиковать фотографии и видео с преемником Toyota Land Cruiser. На этот раз он показал разницу в оптике внедорожников разных комплектаций, но в кадр попало ещё кое-что.

До сих пор индекс LC 300 был неофициальным и имел статус предполагаемого. На фото видны сопроводительные листы, приклеенные к лобовому стеклу, на них указано наименование модели: LC 300.

Мы сопоставили два снимка фар новинки, на них хорошо заметно, что внутренняя структура, а также дневные ходовые огни отличаются. В топовых версиях исполнения (на фото справа) вся светотехника будет, разумеется, светодиодной.

Toyota пока не публиковала никаких официальных материалов о новом Land Cruiser 300, даже тизеров, хотя по количеству машин на стоянке производителя серийное производство внедорожников уже начато. Можно предположить, что премьеру новинки проведут в мае.

На данный момент известна моторная гамма нового Land Cruiser 300 и подробности об опциях.