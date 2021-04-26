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26.04.2021 15:01
Рубрика: Легковые авто

Toyota Land Cruiser 300 готовится к неизбежному. Новые фото

Текст: Константин Руссов

Всё больше и больше фотографий новых Toyota Land Cruiser 300 появляется в Сети. Десятки внедорожников были сняты на площадке в порту в Японии, готовые к экспорту. Скорый дебют неизбежен.

Фото: www.vk.com/rusautomobile
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Внешность LC 300 была рассекречена многократно и с разных ракурсов, однако стоит отметить, что на новых фото впервые удалось запечатлеть машины не в топовой версии исполнения: это выдают 17-дюймовые стальные диски, чёрная решётка радиатора и другие дневные ходовые огни.

Нельзя исключать, что дизайн бамперов Land Cruiser 300 будет отличаться в зависимости от рынка. Припаркованные в порту машины, предназначены, скорее всего, для экспорта в страны Ближнего Востока.

По слухам, базовым двигателем для Toyota Land Cruiser 300 станет бензиновый 3.5 V6 мощностью 420 л.с., также внедорожник будет доступен с 309-сильной турбодизельной "шестёркой" 3.3 литра. Оба работают в паре с 10-ступенчатым "автоматом". В 2022 году у LC 300 может появиться гибридный вариант.

Компания Toyota пока никак не отреагировала на "сливы", в том числе на подробный фотообзор салона новинки. Дата премьеры пока остаётся неизвестной.

#Mazda