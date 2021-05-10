Василий Сухомлинский: Детей покоряет влюбленность учителя в знание

В наступившем году сотни российских школ подписались на наш журнал. "Родина" давно стала дополнительным и незаменимым учебным пособием для учителей истории и литературы. Мы продолжаем публикации рубрики "Открытый урок", где даем слово лучшим российским педагогам и мыслителям прошлого и настоящего.

Май - месяц Великой Победы. Потому Открытый урок проводит выдающийся советский педагог Василий Александрович Сухомлинский, который в 1941-м добровольцем ушел на фронт.

Заслуженный учитель Украинской ССР, членкор Академии педагогических наук РСФСР, едва ли не единственный в стране провинциальный директор, удостоенный звания Героя Социалистического Труда и двух орденов Ленина. В 1960-е годы он был настоящим властителем дум, а Павлышская школа, которой руководил с 1948-го, - учительской Меккой. Четыре десятка монографий, около шестисот статей, тысячи коротких поучительных рассказов для детей...

...Летом 1941-го молодой учитель-словесник Сухомлинский добровольцем ушел на фронт, а его беременная жена оказалась в оккупации. Из дома не пришло ни одного письма... В феврале 1942-го подо Ржевом ротный политрук Сухомлинский был тяжело ранен, после четырех месяцев в госпитале демобилизован по инвалидности и направлен директором школы в далекое удмуртское село. Лишь весной 1944-го, вернувшись в освобожденную Украину, он узнал страшную правду - жена Вера и их рожденный в застенках гестапо младенец были замучены фашистами. Израненный, с осколками в груди, он рвался на фронт, "хотел встретиться лицом к лицу с зверем-гестаповцем, хотел понять, как могло получиться, что таких зверей рожали люди-матери", но ни одна комиссия не смогла признать его даже ограниченно годным.

Сухомлинский отдался работе. Возглавил школу в украинском поселке Павлыш, где начал образовательный эксперимент длиною в жизнь. За феноменальной работоспособностью скрывалось неизжитое личное горе. Всю жизнь Василий Александрович хранил в кармане пиджака фотографию убийцы - гестаповца, ушедшего от возмездия, - жестокое ежедневное напоминание о том, что в мире есть фашизм. Эхо войны преследовало Сухомлинского всю жизнь. В 1970-м здоровье стало ухудшаться - металл, не извлеченный в 1942-м, подбирался к сердцу.

В феврале он писал: "За время, отведенное мне этими небольшими осколочками, я хочу сделать как можно больше... Я очень рад, что до последней минуты буду с детьми, что буду не тлеть, а гореть". Его не стало 2 сентября 1970-го. Накануне Василий Александрович сокрушался об одном - что не может встретить ребят на торжественной линейке.

Его не раз обвиняли в "абстрактном гуманизме", скатывании на позиции "бесклассового воспитания" - что ж, его мысли действительно вне времени и идеологии. Мы собрали мудрые советы великого просветителя своим коллегам, особо актуальные в наш век.

Василий Александрович Сухомлинский (1918-1970).

"Дать каждому ребенку счастье..."

Десять советов Василия Сухомлинского учителям

1. Я советую каждому учителю вести педагогический дневник. Это не официальный документ, к которому ставятся какие-то формальные требования. Дневник - личные записи, заметки. Они могут пригодиться в повседневной работе. В них - источник раздумий, творчества. Дневник, который ведется десять, двадцать, а то и тридцать лет - это огромная ценность. Ведь у каждого думающего педагога есть своя система, своя педагогическая культура. Сколько драгоценных жемчужин педагогической мудрости пропадает тогда, когда учитель-мастер, учитель-творец, завершив свою творческую жизнь, уносит с собой в могилу все, что он постиг за годы труда и поисков. Дневники педагогов я бы хранил в педагогических музеях и в научно-исследовательских институтах как бесценные сокровища.

2. Важнейшее условие духовного роста педагога - это прежде всего свободное время учителя. Пора понять, что чем меньше у учителя свободного времени, чем больше он загружен всевозможными планами, отчетами, заседаниями, тем больше опустошается его духовный мир, тем скорее наступит та фаза его жизни, когда учителю уже нечего будет отдавать воспитанникам... Свободное время учителя - это... корень, питающий ветви педагогического творчества.

3. Детей покоряет влюблённость учителя в знания. Тоньше всего дети знают ваш труд тогда, когда с вашей помощью они мыслят, открывают истину, изумляются и удивляются. Опасайтесь того, чтобы ум ваш раскрывался перед питомцами только в те минуты, когда вы проверяете знания. Исключительно важно, чтобы ребёнок понимал и чувствовал, что сегодня он стал умственно богаче, чем был вчера, с помощью учителя.

4. Решающее значение имеет то, каких людей увидит в нас подросток. Мы должны быть для подростков примером богатства духовной жизни; лишь при этом условии мы имеем моральное право воспитывать. Ничто так не удивляет, не увлекает подростков, ничто с такой силой не пробуждает желания стать лучше, как умный, интеллектуально богатый и щедрый человек. В наших воспитанниках дремлют задатки талантливых математиков и физиков, филологов и историков, биологов и инженеров, мастеров творческого труда в поле и у станков. Эти таланты раскроются только тогда, когда каждый подросток встретит в воспитателе ту "живую воду", без которой задатки засыхают и хиреют. Ум воспитывается умом, совесть - совестью, преданность Родине - действенным служением Родине.

Книги Василия Александровича... Фото: РИА Новости

5. Чрезвычайно тонким инструментом воспитания является похвала за хороший поступок, поощрение добра, приобщение к поведению, которое своей сущностью выражает человеческое благородство. Похвала учит ребенка, образно говоря, читать книгу элементарной человеческой культуры. Одобрение, высказанное семьей, коллективом, поднимает человека в собственных глазах, утверждает в нем гордость. Но когда ребенку приносят радость только похвалы, тут уже скрывается опасность. Настоящее мастерство воспитателя заключается в том, чтобы добро делалось без расчета на похвалу.

6. Отметка должна вознаграждать трудолюбие, а не карать за лень и нерадивость. Если учитель усматривает в двойке и единице кнут, которым можно подстегивать ленивую лошадь, а в четверке и пятерке пряник, то вскоре дети возненавидят и кнут и пряник.

7. Очень важно, чтобы высокие слова о Родине и возвышенные идеалы не превратились в сознании наших воспитанников в громкие, но пустые фразы, чтобы они не обесцветились, не слиняли, не стерлись от частого произношения. Особенно недопустимо вкладывать в уста маленьких детей те слова, которых они еще не понимают. То, что составляет для народа святыню, может из-за этого превратиться в пустой звук.

8. Очень важно, чтобы детям было дорого все созданное старшими поколениями, все добытое и завоеванное в тяжелой борьбе за свободу и независимость Отечества... В золотую пору детства, когда ребята особенно чувствительны и к слову, и к образу, и к душевному миру другого человека, надо донести до детских сердец все, чем гордятся старшие поколения, рассказать о том, какой ценой завоевано счастье свободного труда.

9. Важная задача школы - воспитать человека пытливой, творческой, ищущей мысли. Я представляю себе детские годы как школу мышления, а учителя - как человека, заботливо формирующего организм и духовный мир своих воспитанников.

10. Задача школ и родителей - дать каждому ребенку счастье. Счастье многогранно. Оно и в том, чтобы человек раскрыл свои способности, полюбил труд и стал в нем творцом, и в том, чтобы наслаждаться красотой окружающего мира и создавать красоту для других, и в том, чтобы любить другого человека, быть любимым, растить детей настоящими людьми.