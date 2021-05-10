Volkswagen показал первое изображение мощного Polo GTI

Традиционная встреча владельцев автомобилей Volkswagen "заряженных" модификаций на берегу озера Вёртер-Зе и в этом году отменена, поэтому показывать новинки будут онлайн. Известна одна из них - обновлённый Polo GTI.

"Заряженный" хэтч отличается от обычной версии, представленной в середине апреля этого года, бампером, решёткой с сотами, в которые по бокам вставлены светодиодные "туманки", шильдиками и красной "подводкой" фар и полосы, проходящей между ними.

По технике подробностей нет. Дореформенная версия Polo GTI оснащается 200-сильным 2.0 TSI в паре с МКП или 6-ступенчатым "роботом" DSG.

Разгон до "сотни" у хот-хэтча занимает 6.7 секунды. Возможно, что в Volkswagen решат проблему лишнего веса (предшественник весил более 1.3 тонны) за счёт новых материалов, и автомобиль поедет быстрее.