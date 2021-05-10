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10.05.2021 13:00
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen показал первое изображение мощного Polo GTI

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Традиционная встреча владельцев автомобилей Volkswagen "заряженных" модификаций на берегу озера Вёртер-Зе и в этом году отменена, поэтому показывать новинки будут онлайн. Известна одна из них - обновлённый Polo GTI.

Фото: Пресс-служба Volkswagen
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"Заряженный" хэтч отличается от обычной версии, представленной в середине апреля этого года, бампером, решёткой с сотами, в которые по бокам вставлены светодиодные "туманки", шильдиками и красной "подводкой" фар и полосы, проходящей между ними.

По технике подробностей нет. Дореформенная версия Polo GTI оснащается 200-сильным 2.0 TSI в паре с МКП или 6-ступенчатым "роботом" DSG.

Разгон до "сотни" у хот-хэтча занимает 6.7 секунды. Возможно, что в Volkswagen решат проблему лишнего веса (предшественник весил более 1.3 тонны) за счёт новых материалов, и автомобиль поедет быстрее.

#Volkswagen