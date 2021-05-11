АвтоВАЗ приступил к выпуску автомобилей Lada и Renault

Конвейеры АвтоВАЗа, расположенные в Ижевске и Тольятти, возобновили работу после долгих майских праздников, на которые пришлась часть корпоративного отпуска.

На главном конвейере АвтоВАЗа в Тольятти выпускаются Lada Granta, Largus, Xray, Niva Legend, а также Renault Logan и Sandero. Мощности "Lada Запад Тольятти" также расположены в этом городе, на них ведётся сборка Lada Niva Travel, которая к концу лета будет перенесена.

Семейство Lada Vesta, за исключением версий Sport, которые тоже выпускают в Тольятти, на Lada Sport, производится на предприятии в Ижевске. Там, напомним, в настоящее время ведётся подготовка к запуску обновлённой версии модели, к качеству которой пока есть множество претензий.