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11.05.2021 04:20
Рубрика: Экономика

Банк России ускорит возврат средств жертвам кибермошенников

Центробанк России решил упростить возврат денег жертвам кибермошенников. Об этом сообщил заместитель начальника департамента информационной безопасности банка Артем Сычев.

Фото: istock
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По его словам, уже идет работа над текстом закона, одобрение которого позволит увеличить в несколько раз долю возврата похищенных преступниками средств граждан. Речь идет об автоматической блокировке подозрительной суммы на счете предполагаемого злоумышленника, пишут "Известия".

Как отмечает Сычев, не менее важную роль играет скорость блокировки подозрительных счетов. В половине случаев мошенники снимают похищенные деньги в течение часа после перевода, в 47 процентах случаев - в течение двух-трех часов и только в трех процентах - в промежутке до суток.

В прошлом году число мошеннических операций со счетами граждан выросло на 34 процента по сравнению с 2019-м, а по сумме рост составил 52,2 процента. Однако возместить пострадавшим удалось всего 11,3 процента от похищенных средств. Такие показатели объясняются тем, что большинство россиян сами, под воздействием социальной инженерии, сообщают мошенникам данные, которые необходимы для осуществления операции. Для того, чтобы улучшить ситуацию, ЦБ хочет изменить порядок возврата денежных средств. Представить дополнительные меры по защите граждан от действий мошенников регулятор должен к первому июля.

Ранее сообщалось о новом способе обмана граждан, когда под предлогом отключения России от международной системы SWIFT у пользователей узнают номера и коды проверки банковских карт. Эксперты напоминают, что нельзя сообщать никому пин-коды от своих карт, а также пароли и коды из СМС. В последнее время мошенники стали оперативно адаптироваться под актуальную новостную повестку, отмечают эксперты.

В случае телефонного звонка из банка, полиции или социальной службы с какими-то предложениями, лучше всего положить трубку и перезвонить в названную организацию по официальному номеру самостоятельно. Это наилучший способ обезопасить себя от уловок мошенников, говорят специалисты.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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