"ЕР" поддержит законопроект о денонсации Договора по открытому небу

В "Единой России" назвали денонсацию Договора по открытому небу (ДОН) вынужденной мерой.

"Без США наше участие в договоре создает угрозу национальной безопасности России. Мы это решение, безусловно, поддержим", - сообщил лидер думских единороссов Сергей Неверов, слова которого приводит пресс-служба фракции.

Он отметил, что договор был разработан при активном участии России и важен для укрепления международной безопасности. Но именно США "под надуманным предлогом" вышли в 2020 году из Договора по открытому небу, отметил Неверов.

Напомним, что во вторник, 11 мая, президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму соответствующий законопроект. Совет Думы принял решение рассмотреть документ на пленарном заседании нижней палаты 19 мая.