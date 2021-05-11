Комитет ГД может предложить рассмотреть проект о денонсации ДОН 19 мая

Комитет Госдумы по международным делам будет предлагать денонсировать Договор по открытому небу в самые кратчайшие сроки, заявил председатель комитета Леонид Слуцкий.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Слуцкого, это может произойти уже на следующей неделе. Напомним, минувшим утром президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект о денонсации Российской Федерацией Договора по открытому небу.

- Ситуация вокруг ДОН такова, что в безоговорочной поддержке парламентом предложения президента РФ о его денонсации сомневаться не приходится, - констатировал Слуцкий. Он также подчеркнул, что все процедуры по выходу из ДОН по срокам должны быть завершены до конца мая.

По словам Слуцкого, комитет планирует обсудить данный вопрос 18 мая. "Предварительно, будем предлагать палате рассмотреть законопроект, внесенный президентом, 19 мая", - отметил он.

Россия сделала все возможное для сохранения Договора по открытому небу, однако в условиях выхода США из этого документа его денонсация становится вынужденным и единственно возможным шагом для Москвы. Об этом ранее заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.