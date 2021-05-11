Песков: Путин в постоянном контакте с правительством по ЧП в Казани

Президент РФ Владимир Путин находится в постоянном контакте с правительством в связи с трагедией в казанской школе, все службы работают. Об этом заявил, отвечая на вопрос РИА Новости, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, что с утра Владимир Путин заслушал доклад директора ФСБ, переговорил с премьер-министром Михаилом Мишустиным, вице-премьером Татьяной Голиковой и главой МЧС. Президент поручил министрам здравоохранения и просвещения вылететь на место трагедии.

Сегодня Путин работает в Кремле. "Разумеется, в течение дня он продолжит контакты по Казани", - сказал утром журналистам Песков, уточнив, что речь идет о связи с Минздравом, министерством образования, правительством и руководством спецслужб.

На вопрос, были ли у президента еще какие-то контакты по этой теме, его пресс-секретарь сказал: "Президент в постоянном контакте с правительством. Все службы работают".