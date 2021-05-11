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11.05.2021 10:39
Рубрика: В мире

Посольство РФ в США отрицает причастность России к кибератаке на трубопровод

Текст: Константин Волков
Посольство России в США обнародовало на своей странице в Facebook заявление, в котором категорически отрицает домыслы некоторых журналистов, связывающих РФ с кибератаками на трубопровод Colonial Pipeline - крупнейшей в США трубопроводной системой, по которой нефтепродукты доставляются с побережья Мексиканского залива в порт Нью-Йорка.
Фото: AP Photo/Ted Shaffrey Фото: AP Photo/Ted Shaffrey
Фото: AP Photo/Ted Shaffrey

"Посольство обратило внимание на попытки ряда СМИ обвинить Россию в кибератаке на Colonial Pipeline, - сказано на странице посольства в соцсети. - При этом американские власти возлагают ответственность за инцидент на криминальную группу DarkSide и не ассоциируют ее с конкретными странами. Категорически отвергаем безосновательные измышления отдельных журналистов и вновь заявляем, что Россия не проводит "злонамеренных" операций в виртуальном пространстве".

Фото: Mark Lennihan/AP
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Также дипмиссия напоминает, что Россия последовательно выступает за диалог с США по вопросам международной информбезопасности, и что в сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин предложил американской стороне комплексное восстановление сотрудничества в данной сфере.

Также ранее о том, что Россия не имеет отношения к кибератаке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Виртуальное нападение на Colonial Pipeline было произведено с помощью вируса-вымогателя, который зашифровал компьютерную систему трубопровода до момента выплаты выкупа. Также злоумышленники скачали порядка 100 Гб данных. В настоящее время, как заявило руководство Colonial Pipeline, запущен процесс восстановления работы трубопровода.

Ранее президент США Джозеф Байден заявил, что у американской разведки нет информации о причастности России к кибератаке. Но, по его словам, вирус может находиться в России, поэтому на ней лежит определенная ответственность за нейтрализацию угрозы.

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