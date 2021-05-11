Посольство РФ в США отрицает причастность России к кибератаке на трубопровод

"Посольство обратило внимание на попытки ряда СМИ обвинить Россию в кибератаке на Colonial Pipeline, - сказано на странице посольства в соцсети. - При этом американские власти возлагают ответственность за инцидент на криминальную группу DarkSide и не ассоциируют ее с конкретными странами. Категорически отвергаем безосновательные измышления отдельных журналистов и вновь заявляем, что Россия не проводит "злонамеренных" операций в виртуальном пространстве".

Также дипмиссия напоминает, что Россия последовательно выступает за диалог с США по вопросам международной информбезопасности, и что в сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин предложил американской стороне комплексное восстановление сотрудничества в данной сфере.

Также ранее о том, что Россия не имеет отношения к кибератаке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Виртуальное нападение на Colonial Pipeline было произведено с помощью вируса-вымогателя, который зашифровал компьютерную систему трубопровода до момента выплаты выкупа. Также злоумышленники скачали порядка 100 Гб данных. В настоящее время, как заявило руководство Colonial Pipeline, запущен процесс восстановления работы трубопровода.

Ранее президент США Джозеф Байден заявил, что у американской разведки нет информации о причастности России к кибератаке. Но, по его словам, вирус может находиться в России, поэтому на ней лежит определенная ответственность за нейтрализацию угрозы.