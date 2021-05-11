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11.05.2021 00:16
Рубрика: Власть

Песков заявил о непричастности России к хакерской атаке на Colonial Pipeline

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия не имеет никакого отношения к кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что связанное с этой атакой вирусное ПО может находиться в России.

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Ответил Песков и на вопрос о том, готова ли Москва взаимодействовать с американской стороной по этому делу. Он подчеркнул, что США отказываются от сотрудничества в противодействии киберпреступности, пишет ТАСС.

Напомним, в минувшую пятницу масштабные кибератаки неизвестных хакеров привели к временному отключению одного из крупнейших трубопроводов США компании Colonial Pipeline. Это повлияло на поставку бензина, дизельного топлива, авиатоплива и других продуктов нефтепереработки почти в двух десятках штатов. Для предотвращения дальнейших сбоев в их поставках было принято решение объявить региональный режим ЧС.

По данным экспертов, если к началу лета Colonial Pipeline не восстановит поставки топлива на Восточное побережье страны, то стоимость бензина в США может вырасти до наиболее высоких показателей за последние семь лет. Продавцы и поставщики нефтепродуктов уже подыскивают альтернативные пути поставок топлива.

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