Песков заявил о непричастности России к хакерской атаке на Colonial Pipeline

Россия не имеет никакого отношения к кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что связанное с этой атакой вирусное ПО может находиться в России.

Ответил Песков и на вопрос о том, готова ли Москва взаимодействовать с американской стороной по этому делу. Он подчеркнул, что США отказываются от сотрудничества в противодействии киберпреступности, пишет ТАСС.

Напомним, в минувшую пятницу масштабные кибератаки неизвестных хакеров привели к временному отключению одного из крупнейших трубопроводов США компании Colonial Pipeline. Это повлияло на поставку бензина, дизельного топлива, авиатоплива и других продуктов нефтепереработки почти в двух десятках штатов. Для предотвращения дальнейших сбоев в их поставках было принято решение объявить региональный режим ЧС.

По данным экспертов, если к началу лета Colonial Pipeline не восстановит поставки топлива на Восточное побережье страны, то стоимость бензина в США может вырасти до наиболее высоких показателей за последние семь лет. Продавцы и поставщики нефтепродуктов уже подыскивают альтернативные пути поставок топлива.