Предложено создать систему для отслеживания в Сети "преступных намерений"

В связи с трагедией в Казани в России необходимо создать систему, которая будет реагировать на фразы-триггеры, свидетельствующие о преступных намерениях. С таким предложением выступил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Он привел в пример, как это работает в коммерческом секторе в интернете.

"Вот стоит мне в поиске или даже в частной переписке по мессенджеру, в электронной почте, в соцсети упомянуть какой-то товар или услугу, на меня тут же начинают валиться рекламные баннеры и ссылки на эту тему. То есть, коммерческие ИИ очень точно и оперативно отслеживают мои интересы и намерения", - написал Горелкин в своем telegram-канале. Он отметил, что необходимо создать такую же схему, но которая будет отслеживать преступные намерения, чтобы правоохранители и спецслужбы могли работать с уже отфильтрованной из Cети информацией.

Депутат подчеркнул, что перед стрельбой в казанской школе террорист разместил пост о своих намерениях в Telegram. "Так делали большинство из масс-шутеров последних лет - предупреждали о своих намерениях в Сети", - указывает он.