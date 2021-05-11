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11.05.2021 14:07
Рубрика: Власть

Мэр Казани назвал нападение на школу террористическим актом

Текст: Сергей Кирсанов (Казань)

Мэр Казани Ильсур Метшин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате трагедии в гимназии №175.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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По его словам, случившееся является террористическим актом, направленным против детей.

- Это огромная страшная трагедия. Террористический акт, направленный против детей, - самое подлое, самое низкое, что можно себе представить. Наши сердца сегодня полны скорби и сострадания. Выражаю глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших в результате стрельбы в казанской гимназии №175. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления, - цитирует мэра пресс-служба исполкома столицы РТ.

Напомним, при стрельбе в школе Казани погибли восемь человек - семеро детей и педагог. 18 школьников доставлены в больницу, шесть из них находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации. Также госпитализированы двое взрослых.

Подозреваемым в преступлении является 19-летний молодой человек, четыре года назад окончивший это учебное заведение. В СК РФ возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более человек общеопасным способом.

Президент Татарстана объявил 12 мая в республике днем траура. Также в этот день будут отменены занятия в школах.

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