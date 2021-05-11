В Казани 12 мая отменят занятия во всех школах

Занятия во всех школах Казани отменят 12 мая в связи со стрельбой в гимназии №175. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Министр сейчас находится на месте ЧП. Ранее в мэрии города сообщили, что сегодня отменены все уроки второй смены. В школы, которые продолжали работу, был ограничен вход. Ограничение учебного процесса продлятся и завтра - 12 мая во всех школах города отменят уроки.

Напомним, в гимназии №175 на улице Файзи произошла стрельба. Предварительно сообщалось, что нападавших было двое, однако сейчас известно, что стрелял один человек. Он задержан. В результате есть погибшие и раненые. В Казани 12 мая объявлен траур.