Уроки второй смены отменили по всей Казани из-за нападения на школу

В мэрии Казани объявили, что все уроки второй смены отменены в городе после происшествия в местной гимназии. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации, занятия отменены на 11 мая.

Кроме того, вход был ограничен во учебные заведения города, продолжающие работу.

Напомним, сегодня двое нападавших ворвались в одну из школ и открыли там стрельбу. После чего в здании прогремел взрыв. В результате нападения погибли 11 человек.

Один из нападавших был задержан, выяснилось, что ему 19 лет, у него было официально зарегистрированное оружие. Второй мужчина, по предварительным данным, был ликвидирован.

На месте происшествия находятся специалисты экстренных служб, медики. Также туда прибыл президент республики Рустам Минниханов.