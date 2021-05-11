Напавший на школу в Казани действовал один

Сведения о двух напавших на школу в Казани являются недостоверными. Об этом заявила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

- Напавший - один. Данные о двух недействительны, - отметила она.

Напомним, ранее сообщалось, что нападение на школу №175 в столице Татарстана совершили двое молодых людей. Один из них впоследствии попытался скрыться и был задержан, второго блокировали в здании и ликвидировали. Однако сейчас информацию о втором нападавшем опровергли власти. Пресс-служба НАК также сообщила об одном преступнике, он задержан.

Жертвами стрельбы в гимназии, по данным республиканских властей, стали педагог и семь детей - четыре мальчика и три девочки, учащиеся восьмого класса. 18 школьников были доставлены в Детскую республиканскую клиническую больницу с ранениями разной степени тяжести. Шесть детей, по данным Минздрава РТ, находятся в реанимации.

В Казани введен режим контртеррористической операции. 12 мая в Татарстане объявлено днем траура. Также в этот день будут отменены занятия во всех школах.