В якутский поселок забрел белый медведь

Во вторник в поселке Джебарики-Хая Томпонского района увидели на улице белого медведя.

Фотографии хищника, гуляющего возле домов, выложили в социальные сети местные жители, сообщает ЯСИА.

Предположительно именно этого белого медведя в середине апреля встретили на автодороге "Яна" почти в семистах километрах от побережья Северного Ледовитого океана. Он бежал по трассе на юг в сторону села Тополиное Томпонского района.

Позднее с животным столкнулся рыбак в 300 километрах от Якутска. В республиканском министерстве экологии заявили, что медведь будет отловлен.