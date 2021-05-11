В якутский поселок забрел белый медведь

Во вторник в поселке Джебарики-Хая Томпонского района увидели на улице белого медведя.
Фотографии хищника, гуляющего возле домов, выложили в социальные сети местные жители, сообщает ЯСИА.
Предположительно именно этого белого медведя в середине апреля встретили на автодороге "Яна" почти в семистах километрах от побережья Северного Ледовитого океана. Он бежал по трассе на юг в сторону села Тополиное Томпонского района.
Позднее с животным столкнулся рыбак в 300 километрах от Якутска. В республиканском министерстве экологии заявили, что медведь будет отловлен.