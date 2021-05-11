Нижегородские психологи МЧС вылетели в Казань для помощи пострадавшим

Сегодня из Нижнего Новгорода в Казань вылетели психологи МЧС России для оказания помощи родным и близким погибших и пострадавших при стрельбе в школе. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского ГУ МЧС.

Шесть специалистов Приволжского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России вылетели на вертолете Ми-8.

Напомним, для эвакуации пострадавших при стрельбе из аэропорта Жуковский был направлен спецборт МЧС - самолет Ил-76. Раненых перевезут в лечебные учреждения Москвы, во время полета их будут сопровождать врачи отряда "Центроспас".

По последним данным, число погибших при стрельбе в школе № 175 Казани увеличилось до девяти человек. В больницах находятся 18 детей и трое взрослых.