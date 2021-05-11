Песков: Путин выслушал доклад Мурашко по Казани

Главы Минздрава Михаил Мурашко из Казани доложил президенту России о мерах по помощи пострадавшим при стрельбе в школе.

"Министр здравоохранения Мурашко, находящийся в Казани, доложил президенту Путину о мерах, которые принимаются для оказания помощи пострадавшим, а также психологической помощи родным и близким погибших", - сообщил информагентствам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, Мурашко сообщал, что в Детскую республиканскую клиническую больницу в Казани госпитализированы 18 детей, шесть в тяжелом, двое - в крайне тяжелом состоянии. Восемь детей получили пулевые ранения, остальные - повреждения от осколков стекла или при эвакуации. Также госпитализированы трое взрослых.

В Казань прибыли в 39 специалистов, лекарств и препаратов крови достаточно.