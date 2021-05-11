Семьи погибших при стрельбе в казанской школе получат по 1 млн рублей

Семьям погибших при стрельбе в школе в Казани власти региона выделят по 1 миллиону рублей, рассказала руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

- Правительство республики по поручению президента готовит постановление по организации выплат: 1 млн семьям погибших, 400 тыс. - людям, получившим ранения тяжелой и средней тяжести, 200 тыс. - легкой степени, - цитирует ТАСС ее слова.

В результате нападения в казанской гимназии N175 погибли семеро учеников восьмого класса и учительница. Более 20 человек попали в больницы с различными травмами.

Ранее Владимир Путин поручил правительству обеспечить медицинской и психологической помощью пострадавших и раненых детей, оказать необходимое содействие родственникам погибших. В Казань вылетают министры просвещения и здравоохранения. Глава государства дал также отдельное поручение главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новые правила оборота гражданского оружия.