Семьям погибших и пострадавших в школе в Казани окажут помощь

Правительство Татарстана подготовит документы о выплатах семьям погибших и пострадавших при стрельбе в казанской школе. Соответствующее поручение дал президент РТ Рустам Минниханов, сообщила глава пресс-службы главы региона Лилия Галимова.

В результате трагедии в гимназии №175, которая произошла утром 11 мая, погибли семь учащихся восьмого класса и педагог. С ранениями различной степени в больницу были доставлены 20 человек, 18 из которых - ученики. Шестеро детей находятся в реанимации.

В Следственном комитете РФ по факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек общеопасным способом. Расследование будут вести сотрудники центрального аппарата ведомства.

В нападении подозревается 19-летний молодой человек, который четыре года назад окончил эту школу.