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11.05.2021 13:00
Рубрика: Власть

В самарских школах проверят безопасность после трагедии в Казани

Текст: Анна Шепелева (Самара)

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил министерству образования и науки региона вместе с главами городов и районов оперативно провести проверку соблюдения мер безопасности во всех образовательных учреждениях после трагедии в школе Казани. Проверки также рекомендованы ректорам самарских вузов.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
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Во вторник, 11 мая, при стрельбе в казанской школе №175 погибли ученики восьмого класса и их учительница. В связи с этими трагическими событиями по поручению губернатора комплексные проверки пройдут в школах, детских садах, вузах и ссузах региона, кроме того, в учреждениях дополнительного образования.

Глава региона уже направил соболезнования родным погибших и пострадавших на имя президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

- От имени Правительства Самарской области и жителей нашего региона, от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам, всем родным и близким погибших учеников и учителя школы в Казани. Каждая человеческая жизнь бесценна, но когда обрывается жизнь ребенка - эта утрата ложится на сердце двойной тяжестью. Особенно горько, что эта страшная трагедия произошла в результате злого умысла совсем еще молодого человека, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

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