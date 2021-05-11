В самарских школах проверят безопасность после трагедии в Казани

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил министерству образования и науки региона вместе с главами городов и районов оперативно провести проверку соблюдения мер безопасности во всех образовательных учреждениях после трагедии в школе Казани. Проверки также рекомендованы ректорам самарских вузов.

Во вторник, 11 мая, при стрельбе в казанской школе №175 погибли ученики восьмого класса и их учительница. В связи с этими трагическими событиями по поручению губернатора комплексные проверки пройдут в школах, детских садах, вузах и ссузах региона, кроме того, в учреждениях дополнительного образования.

Глава региона уже направил соболезнования родным погибших и пострадавших на имя президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

- От имени Правительства Самарской области и жителей нашего региона, от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам, всем родным и близким погибших учеников и учителя школы в Казани. Каждая человеческая жизнь бесценна, но когда обрывается жизнь ребенка - эта утрата ложится на сердце двойной тяжестью. Особенно горько, что эта страшная трагедия произошла в результате злого умысла совсем еще молодого человека, - подчеркнул Дмитрий Азаров.