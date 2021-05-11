В Новосибирске задержали подозреваемого в убийстве экс-депутата

Задержан новосибирец, подозреваемый в убийстве бывшего депутата и экс-начальника главного управления мэрии по благоустройству и озеленению Ивана Митряшина. Как сообщили в Следственном управлении СКР по Новосибирской области, ссора с поножовщиной, жертвой которой стал бывший чиновник, произошла на территории дачного общества "Бердский перекат".

По данным следствия, 46-летний потерпевший накануне приехал на дачу к знакомым, однако 10 мая у него произошла ссора с хозяином дома. После словесной перепалки 50-летний владелец дачи начал избивать оппонента, нанес множественные удары в голову и туловище, а затем схватил нож и несколько раз полоснул по ногам.

Очевидцы вызвали скорую помощь, медики доставили пострадавшего в больницу, однако спасти ему жизнь не удалось. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. В ближайшее время следователи намерены выступить с ходатайством о его аресте. Фигуранту дела грозит до 15 лет лишения свободы.