В Адыгее обнаружили тело человека в зоне поиска пропавших туристов

Спасатели Адыгейского ПСО нашли тело человека у берега реки Белой в хуторе Грозном Майкопского района. Предположительно, оно принадлежит одному из трех упавших в реку 8 мая туристов. Как сообщили в ГУ МЧС Адыгеи, пока не установлена личность погибшего.

- По состоянию на 15 часов 11 мая в хуторе Грозном Майкопского района обнаружено тело человека. К месту обнаружения направлена следственная группа. Личность устанавливается, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства в Instagram.

Хутор Грозный находится более чем в 30 километрах по течению реки Белой от места падения туристов в воду.

Зона поисков пропавших людей каждый день расширяется, к поисково-спасательным работам подключаются дополнительные силы. Сейчас на месте происшествия работают 60 человек, 11 единиц техники и два плавательных средства. Также ищут сорвавшихся туристов десятки добровольцев, уже завтра планируется привлечь для осмотра прибрежной линии реки всадников "Шыу хасэ".

Сегодня утром штаб поисково-спасательной операции посетил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов, который проконтролировал ход работ. До конца 11 мая планируется обследовать территорию реки до Майкопской ГЭС - это почти 40 километров реки от места падения.

Как сообщалось ранее, 8 мая троих туристов унесло течением реки Белой во время туристического похода в районе Хаджохской теснины, расположенной недалеко от поселка Каменномостский. В этот же день начались поиски пропавших. По факту несчастного случая в СУ СКР по Адыгее начали процессуальную проверку.