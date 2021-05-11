В Адыгее обнаружили тело человека в зоне поиска пропавших туристов

Новости

Болгария возобновила выдачу виз в 22 городах России 17:10
Вышел трейлер фэнтези с Алисией Викандер "Легенда о Зеленом рыцаре" 17:04
Буффон покинет "Ювентус" после окончания сезона 17:01
Володин объяснил необходимость денонсации ДОН 16:59
В Петербурге каскадер разбил машину при попытке сделать "мертвую петлю" 16:26
Москалькова призвала повысить возраст для владения оружием 16:21
Погибшей при стрельбе в школе Казани учительнице было 25 лет 16:19
Эксперты ВШЭ: В 79 процентах школ есть "тревожная кнопка" 16:17
Минпросвещения направило в регионы рекомендации по усилению мер безопасности в школах 16:15
"ЕР" поддержит законопроект о денонсации Договора по открытому небу 16:14
"Спартак" договорился о расторжении контракта с Гулиевым 16:14
Двум депутатам Рады предъявлены обвинения в госизмене 16:12
В доме украинского политика Медведчука проходит обыск 16:01
В Курганской области пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом 15:58
Москвичи несут цветы и игрушки к представительству Татарстана 15:51
Стали известны характеристики нового шлема виртуальной реальности для PlayStation 15:48
США соболезнуют в связи с трагедией в Казани 15:45
Какие темы обсудят на Российском интернет форуме 15:41
В Евросоюзе запретят платежи наличными свыше 10 тысяч евро 15:38
Число погибших при стрельбе в школе Казани увеличилось до 9 человек 15:37
МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем норвежский патрульный самолет 15:36
В школах Ростовской области проверят работу "тревожных кнопок" 15:30
Новое жилье в Подмосковье будут строить по принципу "дворы без машин" 15:09
Спецборт МЧС вылетел в Казань для эвакуации пострадавших при стрельбе 15:04
В Петербурге задержали родителей избитой семилетней девочки 15:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто имеет право на двойную и повышенную пенсию
Кто имеет право на двойную и повышенную пенсию
Куда можно поехать отдыхать со скидкой
Куда можно поехать отдыхать со скидкой
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
11.05.2021 16:57
Рубрика: Происшествия

В Адыгее обнаружили тело человека в зоне поиска пропавших туристов

Текст: Михаил Сухарев (Адыгея)
Спасатели проверяют акваторию реки Белой и прибрежную линию. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Адыгее Спасатели проверяют акваторию реки Белой и прибрежную линию. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Адыгее
Спасатели проверяют акваторию реки Белой и прибрежную линию. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Адыгее

Спасатели Адыгейского ПСО нашли тело человека у берега реки Белой в хуторе Грозном Майкопского района. Предположительно, оно принадлежит одному из трех упавших в реку 8 мая туристов. Как сообщили в ГУ МЧС Адыгеи, пока не установлена личность погибшего.

На Камчатке возобновили поиски пропавшего накануне вертолета

- По состоянию на 15 часов 11 мая в хуторе Грозном Майкопского района обнаружено тело человека. К месту обнаружения направлена следственная группа. Личность устанавливается, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства в Instagram.

Хутор Грозный находится более чем в 30 километрах по течению реки Белой от места падения туристов в воду.

Зона поисков пропавших людей каждый день расширяется, к поисково-спасательным работам подключаются дополнительные силы. Сейчас на месте происшествия работают 60 человек, 11 единиц техники и два плавательных средства. Также ищут сорвавшихся туристов десятки добровольцев, уже завтра планируется привлечь для осмотра прибрежной линии реки всадников "Шыу хасэ".

Сегодня утром штаб поисково-спасательной операции посетил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов, который проконтролировал ход работ. До конца 11 мая планируется обследовать территорию реки до Майкопской ГЭС - это почти 40 километров реки от места падения.

Как сообщалось ранее, 8 мая троих туристов унесло течением реки Белой во время туристического похода в районе Хаджохской теснины, расположенной недалеко от поселка Каменномостский. В этот же день начались поиски пропавших. По факту несчастного случая в СУ СКР по Адыгее начали процессуальную проверку.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея

Главное сегодня

Стрельба в школе Казани
Путин дал поручения по трагедии в Казани
МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем норвежский патрульный самолет
Экономист оценил проект о "добровольном запрете" на кредиты
В Германии призвали ЕС немедленно снять санкции с России
Впервые пойманы телефонные мошенники, изображавшие сотрудников банков
Приставам запретили арест домашних животных