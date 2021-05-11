Туроператоры рассказали о порядке перелетов на курорты Египта

По данным источников, на первом этапе возобновления прямых перелетов на Красное море объемы перевозки в Хургаду и Шарм-эль-Шейх будут разными.

"Российская сторона по-прежнему считает курорты на западном побережье Красного моря более безопасными, нежели туристическую зону на Южном Синае. Поэтому больше полетных программ будет разрешено именно в Хургаду", - пояснили в АТОР.

Как считают эксперты авиаотрасли, рейсы в Шарм-эль-Шейх на первом этапе будут регулярными. "Если в Хургаде есть возможность обслуживать российских туристов в отдельном терминале, то в аэропорту Шарм-эль-Шейха этот вопрос пока не решен. Соответственно, чтобы оценить выполнение мер авиабезопасности в южносинайском аэропорту, на текущем этапе будет разрешена только регулярная перевозка, хотя и на ежедневной основе. Возможно, к старту зимнего сезона в Шарм-эль-Шейх полетят и чартеры", - отметил один из источников.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что стоимость пакетных туров в Египет с размещением в трехзвездочном отеле вряд ли превысит 300-500 долларов на неделю.

В свою очередь, туроператоры рассказали "РГ", что готовы запустить продажу туров в Египет на чартерах в течение недели после официального объявления о решении возобновить авиасообщение с курортами Египта.

Россия полностью остановила авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения самолета "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. Инцидент был квалифицирован как теракт.

В январе 2018 года указом президента Владимира Путина было возобновлено регулярное авиасообщение с Каиром, столицей Египта. Чартерное авиасообщение с египетскими курортными зонами оставалось закрытым.