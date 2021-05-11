Новости

В Шри-Ланке из-за COVID-19 запретили перемещение между районами страны 07:23
На Филиппинах выявлен "индийский" штамм коронавируса 07:22
Власти Калифорнии объявили о "чрезвычайной засухе" в штате 06:41
У Boeing 737 Max выявлены новые проблемы в комплектации 06:25
В Екатеринбурге в ДТП погибла семья с ребенком 06:16
На Урале фура врезалась в будку дежурного по железнодорожному переезду 06:00
Во Франции ужесточат наказание за преступления против полицейских 05:50
Синоптики сообщили об аномальном тепле в ряде регионов России 05:43
Китай подвел итоги общенациональной переписи населения 05:41
Адвокат назвала незаконные требования сотрудников ДПС 05:09
В Китае 4 человека погибли при крушении пожарного вертолета 05:03
Совбез РФ: США создают для стран индивидуальные программы работ по биооружию 04:39
Банк России ускорит возврат средств жертвам кибермошенников 04:20
Гидрометцентр предупредил о заморозках на юге России 11 мая 03:59
На химзаводе в Японии прогремел взрыв 03:52
В ХАМАС дали Израилю два часа на отвод полицейских от мечети Аль-Акса 03:28
Канал NBC отказался транслировать премию "Золотой глобус" 03:27
Десятки тысяч человек поддержали обращение военных к властям Франции 03:10
В Минприроды рассказали о величине запасов нефти и газа в России 02:43
ВВС Израиля нанесли удары по нескольким городам в секторе Газа 02:32
Вильфанд: Погода позволяет отключить отопление в Москве на этой неделе 02:00
Зонд НАСА покинул орбиту астероида Бенну и возвращается на Землю 01:35
Елизавета II представит программу правительства на ближайший год 01:25
В России началась короткая рабочая неделя после длинных майских выходных 00:37
Песков заявил о непричастности России к хакерской атаке на Colonial Pipeline 00:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто имеет право на двойную и повышенную пенсию
Кто имеет право на двойную и повышенную пенсию
Куда можно поехать отдыхать со скидкой
Куда можно поехать отдыхать со скидкой
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
11.05.2021 06:25
Рубрика: В мире

У Boeing 737 Max выявлены новые проблемы в комплектации

Текст: Максим Макарычев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Спустя чуть более полугода после того, как американские регулирующие органы разрешили самолету Boeing 737 Max возобновить полеты, лайнер снова оказался под пристальным вниманием. Обнаружение потенциальной проблемы в системе электричеством в прошлом месяце привело к приостановке полетов более 100 самолетов 737 Max 24 авиакомпаний по всему миру.

Фото: REUTERS
Boeing 737 MAX с неисправностью экстренно сел в аэропорту Нью-Джерси

Также были приостановлены поставки еще многих новых самолетов. Boeing и Федеральное управление гражданской авиации (FAA), заявляют, что они тесно работают над решением этой проблемы. Эта новость дала новую пищу для размышлений критикам, которые утверждают, что 737 Max был допущен к эксплуатации преждевременно, а проблемы, которые могли способствовать двум катастрофам со смертельным исходом, не были полностью проанализированы и решены.

В число этих критиков входит известный авиационный эксперт Эд Пирсон, который уже пытался связать якобы низкие производственные стандарты на заводах компании, производящих самолет 737 Max с электрическими дефектами разбившихся самолетов, которые, как он утверждает, могли быть причастны к обеим авариям самолета в 2018 и 2019 годах, сообщает ВВС.

По данным Boeing и FAA, проблема впервые стала очевидной во время испытаний недавно произведенного 737 Max 8, который еще не был доставлен своему владельцу. Выяснилось, что системы электроснабжения на самолете работали некорректно. Неисправность была связана с плохим электрическим соединением, когда панели в комплектации, которые также должны были проводить электричество и составлять часть соединения с рамой самолета, работали неэффективно. Эксперты выявили, что некоторые компоненты на самолете, в том числе основная приборная панель пилотов и резервный блок управления питанием, были неправильно заземлены.

Согласно выводам FAA, этот недостаток может потенциально "повлиять на работу определенных систем, включая защиту двигателя от обледенения, и привести к потере критических функций, что может помешать дальнейшему безопасному полету и посадке". FAA было обеспокоено тем, что со временем у других самолетов линейки 737, которые уже находились в эксплуатации, могут быть выявлены подобные недостатки. Авиационный регулятор выпустил директиву о летной годности для Boeing, в которой говорится, что воздушные суда компании, столкнувшиеся с данной проблемой, должны быть модифицированы, прежде чем им будет разрешено летать снова.

В мире США Компании Авиация Boeing

Главное сегодня

В Минприроды рассказали о величине запасов нефти и газа в России
Песков заявил о непричастности России к хакерской атаке на Colonial Pipeline
Совбез РФ: США создают для стран индивидуальные программы работ по биооружию
Банк России ускорит возврат средств жертвам кибермошенников
Синоптики сообщили об аномальном тепле в ряде регионов России
Смогут ли вакцинированные туристы поехать в Европу
Русская школа в Чехии оказалась под угрозой закрытия