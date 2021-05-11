У Boeing 737 Max выявлены новые проблемы в комплектации

Спустя чуть более полугода после того, как американские регулирующие органы разрешили самолету Boeing 737 Max возобновить полеты, лайнер снова оказался под пристальным вниманием. Обнаружение потенциальной проблемы в системе электричеством в прошлом месяце привело к приостановке полетов более 100 самолетов 737 Max 24 авиакомпаний по всему миру.

Также были приостановлены поставки еще многих новых самолетов. Boeing и Федеральное управление гражданской авиации (FAA), заявляют, что они тесно работают над решением этой проблемы. Эта новость дала новую пищу для размышлений критикам, которые утверждают, что 737 Max был допущен к эксплуатации преждевременно, а проблемы, которые могли способствовать двум катастрофам со смертельным исходом, не были полностью проанализированы и решены.

В число этих критиков входит известный авиационный эксперт Эд Пирсон, который уже пытался связать якобы низкие производственные стандарты на заводах компании, производящих самолет 737 Max с электрическими дефектами разбившихся самолетов, которые, как он утверждает, могли быть причастны к обеим авариям самолета в 2018 и 2019 годах, сообщает ВВС.

По данным Boeing и FAA, проблема впервые стала очевидной во время испытаний недавно произведенного 737 Max 8, который еще не был доставлен своему владельцу. Выяснилось, что системы электроснабжения на самолете работали некорректно. Неисправность была связана с плохим электрическим соединением, когда панели в комплектации, которые также должны были проводить электричество и составлять часть соединения с рамой самолета, работали неэффективно. Эксперты выявили, что некоторые компоненты на самолете, в том числе основная приборная панель пилотов и резервный блок управления питанием, были неправильно заземлены.

Согласно выводам FAA, этот недостаток может потенциально "повлиять на работу определенных систем, включая защиту двигателя от обледенения, и привести к потере критических функций, что может помешать дальнейшему безопасному полету и посадке". FAA было обеспокоено тем, что со временем у других самолетов линейки 737, которые уже находились в эксплуатации, могут быть выявлены подобные недостатки. Авиационный регулятор выпустил директиву о летной годности для Boeing, в которой говорится, что воздушные суда компании, столкнувшиеся с данной проблемой, должны быть модифицированы, прежде чем им будет разрешено летать снова.